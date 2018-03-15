В Москве за сутки выпадет около 16 сантиметров снега

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 6 сантиметров снега выпало к утру в Москве, в течение дня ожидается выпадение еще 10 сантиметров осадков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Под особый контроль коммунальных служб взяты механизированные и ручные работы по уборке пешеходных зон, общественных пространств, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В 10:00 и в 16:00 колонны снегоуборочной техники выйдут на сплошное подметание улиц, сообщил чиновник. Всего в уборке столицы задействовано 12 тыс. единиц техники.

Согласно прогнозу метеорологов, в четверг в Московском регионе ожидается обильный снегопад, к вечеру температура опустится до минус 10 градусов, на дорогах сильная гололедица и заносы.