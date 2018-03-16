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Власти Москвы выпустили памятку по вопросам сдачи жилья на время ЧМ-2018

Москва
16 марта, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ее планируют разместить в районных управах и на информационных стендах в более чем 200 учреждениях столицы

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Столичные власти выпустили информационную памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"Самый эффективный способ найти арендатора - опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором. Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире", - цитируются на портале слова руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

Кроме того, в памятке содержатся сведения по размещению гостей из-за рубежа.

"Заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток и более", - сообщается на сайте мэрии.

Памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах.

Москва станет главным транспортным узлом для иностранных болельщиков в дни чемпионата. Здесь пройдет 12 игр, а также церемонии открытия и закрытия турнира.

Первый в России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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