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В Москве 18 марта из-за морозов объявили желтый уровень опасности

Москва
17 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Данный уровень погодной опасности действует на всей территории Центрального федерального округа

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Метеорологи объявили желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье на воскресенье, 18 марта, из-за морозов до минус 20 градусов, сообщили в субботу в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

Данный уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье в Московском регионе ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 18 - 20 градусов, днем - минус 3 - 5 градусов.

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