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Только два оборудованных КОИБами избирательных участка в Москве не заработали вовремя

Москва
18 марта, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов добавил, что КОИБы уже привели в порядок

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все столичные избирательные участки, где есть КОИБы заработали вовремя, за исключение двух. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

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"В почти половине участков используются КОИБы. У нас практически все эти участки приступили к работе вовремя, за исключением двух участков - №93 и №161, [которые] были технически неисправны, но техническая поддержка выехала, а сам комплекс обработки привели в порядок", - сказал он.

Ермолов подчеркнул, что избиратели ни одной минуты не ждали, так как на случай технических сложностей предусмотрены резервные ящики голосования.

"В настоящее время у нас на одном участке загрязнилась линейка сканирующего устройства - это 683-й участок в Останкине. Его тоже скоро приведут в порядок, никаких проблем нет", - добавил Ермолов.

Как отмечал ранее в интервью ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, на предстоящих выборах президента РФ будет использовано порядка 13 тыс. КОИБов и 1 тыс. комплексов электронного голосования - КЭГов. У ЦИК было в распоряжении около 5,8 тыс. КОИБов образца 2010 года, в 2017 году ведомство закупило у МГТУ им. Баумана 4,75 тыс. новых комплексов за 920,6 млн рублей (КОИБ-2017). Кроме того, несколько тысяч КОИБов закупили за средства региональных бюджетов Москвы и Подмосковья.

По его словам, КОИБ-2017 сканирует бюллетень и сам ведет учет голосов. Машину невозможно взломать в результате хакерского вмешательства и изменить результаты голосования. При тестировании новых комплексов попытки каким-то образом перепрограммировать устройство не увенчались успехом. КОИБ не связан ни с одной информационной системой, он не имеет доступа к Wi-Fi, устойчив к механическим повреждениям.

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