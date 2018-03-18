В Мосгоризбиркоме объяснили подвоз строителей на УИКи в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Организованный подвоз работников строительных компаний на избирательные участки в Москве связан с тем, что место работы этих сотрудников удалено от офисов компаний, пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В ходе видеомоста в ЦИК РФ одна из журналисток сообщила, что сотрудники компании "Мосинжпроект" и "Домстрой-Развитие" организованно приехали на УИК №11 (Большой Трехсвятительский переулок, дом 4, Басманный район) на автобусе, чтобы проголосовать не по месту прописки. Журналистка отметила, что участок, где проголосовали строители, расположен в 14 км от офисов компаний и стройплощадок. "Мосинжпроект" - генподрядчик строительства новых станций московского метро, "Домстрой-Развитие" - частный генеральный подрядчик при строительстве объектов жилого и нежилого фондов в Московском регионе.

"По тем участкам, где речь идет о подвозах на автобусах работников, связанных с работой в выходные дни. У нас много участков на территории Новой Москвы, где ведется большое строительство, руководством принято решение о выделении специальных автобусов, так как места работы располагаются далеко от предприятий. Речь идет о подвозах руководителями предприятий, а не кандидатами, представителями партий", - сказал Горбунов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе видеомоста попросила Горбунова разобраться в ситуации. "Валентин Павлович, вы их услышали, у вас работает Общественный штаб наблюдателей. Как только вы будете готовы ответить, мы вас сразу включим по видеосвязи", - сказала она.

В ходе следующего сеанса видеосвязи с ЦИК РФ Горбунов уточнил, что никаких жалоб от наблюдателей или членов комиссии на ход проведения выборов на УИК №11 не поступало. "Организация "Домстрой-Развитие" в Москве находится не на Живописной улице, как сказала корреспондент, а в том же Басманном районе, в километре от УИКа. Речь идет о 15 сотрудниках этой организации, которых подвозила к УИКу на микроавтобусе организация, но не к самому избирательному участку, потому что там одностороннее движение, а до перекрестка. Ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии на организацию голосования не поступало, общее количество прикрепленных к этому участку - больше 400 человек", - сказал Горбунов.