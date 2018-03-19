Грабитель унес из ювелирного магазина на востоке Москвы драгоценности на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Грабитель, вооруженный молотком, забрал из ювелирного магазина на востоке Москвы драгоценности на 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 10:30 мск в помещение ювелирного магазина, расположенного в доме 30 на улице Суздальской, вошел молодой человек в маске с молотком в руках, разбил витрины и похитил ювелирные украшения и драгоценности на сумму около 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт ограбления магазина. "Нападавший скрылся, пострадавших среди работников ювелирного магазина нет", - сообщили в пресс-службе.

На месте ограбления работает следственно-оперативная группа, устанавливается перечень похищенного, а также сумма материального ущерба. Полиция ведет розыск преступника.