Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грабитель унес из ювелирного магазина на востоке Москвы драгоценности на 500 тыс. рублей

Москва
19 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Мужчина в маске и с молотком в руках разбил витрины в магазине на Суздальской улице, забрал украшения и скрылся

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Грабитель, вооруженный молотком, забрал из ювелирного магазина на востоке Москвы драгоценности на 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 10:30 мск в помещение ювелирного магазина, расположенного в доме 30 на улице Суздальской, вошел молодой человек в маске с молотком в руках, разбил витрины и похитил ювелирные украшения и драгоценности на сумму около 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт ограбления магазина. "Нападавший скрылся, пострадавших среди работников ювелирного магазина нет", - сообщили в пресс-службе.

На месте ограбления работает следственно-оперативная группа, устанавливается перечень похищенного, а также сумма материального ущерба. Полиция ведет розыск преступника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов