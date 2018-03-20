На Кутузовском проспекте в Москве загорелся автомобиль

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС во вторник в столичном главке МЧС России.

"Автомобиль загорелся вблизи съезда с ТТК [Третьего транспортного кольца] на Кутузовском проспекте в Москве. В настоящее время возгорание ликвидировано, в результате произошедшего никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что движение по двум полосам в районе возгорания приостановили, однако в настоящее время вновь запустили по одной из полос.