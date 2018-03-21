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Интервал движения "Ласточек" изменится 23 марта из-за матча Россия - Бразилия

Москва
21 марта, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Поезда будут ходить чаще, интервал движения с 16:00 до 23:00 мск не превысит пяти минут

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Интервал движения "Ласточек" изменится вечером 23 марта в связи с проведением товарищеского футбольного матча Россия - Бразилия, который пройдет на столичном стадионе "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Вечером 23 марта мы изменим режим работы ТПУ "Лужники" и интервал движения "Ласточек". Это связано с товарищеским матчем Россия - Бразилия, который пройдет на стадионе Лужники", - сообщили в пресс-службе.

Так, "Ласточки" будут ходить чаще - время ожидания поездов с 16:00 до 23:00 мск составит менее пяти минут. Кроме того, с 17:00 до 19:00 мск ТПУ будет работать только "на выход", а с 21:00 до 23:00 мск - только "на вход". "При этом турникеты будут в открытом режиме", - добавили в пресс- службе.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии начнется на московском стадионе "Лужники" 23 марта в 19:00 мск.

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