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Доля оплаченных штрафов за нарушение земельного законодательства в Москве выросла до 97%

Москва
22 марта, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В 2016 году показатель выплат составлял около 20%

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты государственного земельного надзора управления Росреестра по Москве повысили долю оплаченных и направленных для взыскания административных штрафов за нарушения земельного законодательства до 97,3% в 2017 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"В сравнении с 2016 годом в 2017 этот показатель вырос с 20% до 97,3% соответственно. Так, количество направленных в ФССП для принудительного взыскания неоплаченных штрафов в 2017 году составило 25,8 млн рублей, что более чем в 4,5 раза превышает сумму подобных штрафов в 2016 году - 5,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сумма взысканных штрафов, в свою очередь, выросла в 4,5 раза с 9,2 млн рублей в 2016 году до 41,5 млн рублей в 2017 году.

Отмечается, что сумма начисленных штрафов по постановлениям Росреестра значительно не изменилась и составила 69,1 млн рублей в прошлом году против 74,4 млн рублей в 2016 году. "Схожая ситуация наблюдается и по сумме штрафов, начисленных по решениям мировых судов за неисполнение предписаний государственных инспекторов: в 2017 году она составила 42,8 млн рублей, в то время как в 2016 году - 45,2 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Всего за 2017 год отделом государственного земельного надзора было проведено 1 846 проверок, в результате которых было составлено более тысячи протоколов об административных правонарушения и выдано более тысячи предписаний.

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