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Новый технопарк "Перерва" появится на юго-востоке Москвы

Москва
23 марта, 12:49 UTC+3

Планируется построить девять помещений различного назначения

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Технопарк "Перерва" площадью около 300 тыс. кв. метров планируется построить на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"В проекте предусматривается строительство семи производственно-складских зданий, одного административного и одного складского. Также одна из построек, уже существующих на территории, будет реконструирована", - цитирует пресс-служба главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Территория технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промзоной, отмечается в сообщении. 

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