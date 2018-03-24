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Работники метро Москвы начали раздавать горячий чай у закрытого участка "фиолетовой" ветки

Москва
24 марта, 11:50 UTC+3

Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись до 31 марта для строительства Кожуховской ветки

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу горячего чая около станций "Кузьминки" и "Выхино", рядом с которыми курсируют компенсационные автобусы до закрытого участка "Котельники" - "Лермонтовский проспект". Об этом сообщил в субботу журналистам первый замначальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"С 24 по 30 марта закрыты три станции Московского метрополитена: "Котельники", "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". Станции закрыты для строительства Кожуховской линии, сейчас туннели проходят прямо под действующей линией, по нормативам безопасности их на время строительства требуется закрыть. Чтобы скрасить неудобства, связанные с временем закрытия, мы пассажирам предложили горячий чай, он есть на станциях "Выхино", "Кузьминки", - сказал он.

По словам Латыпова, для удобства пассажиров на станциях метро разместили более тысячи информационных плакатов, на станциях дежурят 110 сотрудников подземки, которые подсказывают пассажирам, как воспользоваться компенсационными автобусными маршрутами.

Он добавил, что во время закрытия участка специалисты метро проведут техобслуживание станций. "Происходит обслуживание путевой инфраструктуры, контактного рельса, путей, будут отремонтированы 120 светильников, и в целом станции будут вымыты, приведены в порядок, для того, чтобы уже 31 марта в 05:30 утра принято пассажиров", - пояснил Латыпов.

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись до 30 марта для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск.

Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

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