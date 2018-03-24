Участок у бывшей "Кутузовской мили" в Москве застроят по программе реновации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намереваются построить дома по программе реновации на участке, где возводился долгострой "Кутузовская миля". Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По "Кутузовской миле" - у нас совершенно точно будет застраиваться проектом реновации", - сказал он в субботу журналистам.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в судебном порядке расторгли инвестиционный контракт на застройку 400 тыс. кв. м жилья на западе города с ЗАО "ФЦСР".

Район, где предполагается строить дома по программе реновации, вплотную примыкает к известному жилому комплексу, пояснил Хуснуллин. Участок заммэра назвал достаточным для того, "чтобы целый микрорайон реновации сегодня расселить".

"Мы сейчас с инвестором ведем переговоры. Часть территории застроят они, но основной объем будет застраивать город по программе реновации", - заявил он.

О каком участке идет речь

Город заключил контракт с "ФЦСР" в 2002 году на комплексную реконструкцию жилых кварталов номер 1 и 2 столичного микрорайона Давыдково и прилегающей территории на улице Кременчугской в районе Фили-Давыдково для создания жилищного фонда общей жилой площадью не менее 400 тыс. кв. м. По условиям контракта, город должен был получить 120 тыс. кв. м. жилья, однако в течение 15 лет инвестор не выполнил это условие.

Сейчас компания с отставанием графика достраивает ЖК "Квартал Триумфальный". Ранее проект носил название "Кутузовская миля". За мошенничество с деньгами дольщиков комплекса осудили девелопера Сергея Полонского. Его освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу.