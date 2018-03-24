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Более 12 тыс. человек посетили Московский культурный форум за прошедшие сутки

Москва
24 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В субботу манеж станет одной из площадок проведения традиционной "Ночи театров"

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двенадцать тысяч жителей и гостей столицы посетили Московский культурный форум за минувшие сутки, сообщил в субботу журналистам министр культуры Москвы Александр Кибовский.

"Больше 12 тыс. человек посетили вчера Московский культурный форум. А в библиотеки там же записались 875 человек, выдано порядка 1,5 тыс. книг. Но именно сегодня мы ожидаем большой приток людей", - сказал он, добавив, что в субботу манеж станет одной из площадок проведения традиционной "Ночи театров".

Кибовский также отметил, что с каждым разом количество посетителей форума растет.

23 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" стартовал "Московский культурный форум-2018". Тема форума нынешнего года - "Театральные семьи. Театральные легенды".

Московский культурный форум проводится Департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7,5 тыс. участников записались в библиотеки и около 1,3 тыс. - в кружки и клубы, а акцию "Ночь театров" посетили более 14 тыс. человек.

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