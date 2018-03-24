Более 12 тыс. человек посетили Московский культурный форум за прошедшие сутки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двенадцать тысяч жителей и гостей столицы посетили Московский культурный форум за минувшие сутки, сообщил в субботу журналистам министр культуры Москвы Александр Кибовский.

"Больше 12 тыс. человек посетили вчера Московский культурный форум. А в библиотеки там же записались 875 человек, выдано порядка 1,5 тыс. книг. Но именно сегодня мы ожидаем большой приток людей", - сказал он, добавив, что в субботу манеж станет одной из площадок проведения традиционной "Ночи театров".

Кибовский также отметил, что с каждым разом количество посетителей форума растет.

23 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" стартовал "Московский культурный форум-2018". Тема форума нынешнего года - "Театральные семьи. Театральные легенды".

Московский культурный форум проводится Департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7,5 тыс. участников записались в библиотеки и около 1,3 тыс. - в кружки и клубы, а акцию "Ночь театров" посетили более 14 тыс. человек.