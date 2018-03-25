В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1-3 градусов тепла, ветер юго-западный 8-13 м/с, атмосферное давление - 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов.

Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10-15 градусов ниже нуля.