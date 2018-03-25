Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве ожидается облачная и ветреная погода с потеплением до плюс 3 градусов

Москва
25 марта, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Возможна гололедица

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 1-3 градусов тепла, ветер юго-западный 8-13 м/с, атмосферное давление - 744 мм ртутного столба. Также в Москве в воскресенье ожидается гололедица. В ночь на 26 марта столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов.

Температура в Подмосковье днем 25 марта будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 10-15 градусов ниже нуля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американец, уверенный в плоской форме Земли, совершил полет на самодельной ракете
2
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Посол РФ: западные дипломаты не приехали на церемонию в память о бомбардировках Сербии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама