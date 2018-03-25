В день закрытия участка метро 165 тыс. человек поехали с соседних "Выхино" и "Кузьминки"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 165 тыс. пассажиров в первый день закрытия участка московского метро "Котельники" - "Лермонтовский проспект" воспользовались соседними с ним станциями "Выхино" и "Кузьминки", до которых курсируют компенсационные автобусы. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе московского метрополитена, это на 36 тыс. человек больше по сравнению с прошлой субботой, 17 марта.

"24 марта суммарный пассажиропоток станций "Выхино" и "Кузьминки" составил более 165 тыс. пассажиров, а 17 марта, в прошлую субботу - около 129 тыс. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток этих станций в сравнении с прошлой субботой вырос на 36 тыс. человек ", - сказал собеседник агентства.

Также значительно увеличилось количество пассажиров на станциях, расположенных вблизи ж/д платформ с пригородными электропоездами. Так, станцией метро "Электрозаводская" в прошлую субботу воспользовались более 20 тыс. пассажиров, а 24 марта уже более 24 тыс; станцией Авиамоторная" 17 марта - более 27 тыс. человек, 24 марта - более 33 тыс. человек; станцией "Комсомольская" Сокольнической линии 17 марта - свыше 25 тыс. человек, а 24 марта - свыше 35 тыс.

В среднем, пассажиропоток указанных станций увеличился примерно на 30%, а наибольший рост зафиксирован на станции "Кузьминки" - 50% (17 марта - 52,7 тыс. человек, 24 марта - 79, 5 тыс. человек) и станцией "Комсомольская" Сокольнической линии - 40% (17 марта - 25, 3 тыс. человек, 24 марта - 35,5 тыс. человек).

На время закрытия участка городской перевозчик Мосгортранс запустил компенсационные автобусы до соседних с закрытым участком станций метро, в частности, до самых загруженных в столичной подземке станций "Выхино", "Кузьминки". Интервал движения автобусов составляет менее 1 минуты. На маршрутах задействовано около 200 современных низкопольных автобусов большой вместимости.

Закрытие участка фиолетовой линии метро

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись 24 марта на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск. Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.