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Транспорт Москвы справился с нагрузкой после закрытия участка линии метро

Москва
26 марта, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Бесплатными наземными маршрутами воспользовались более 105 тыс. человек

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы в понедельник справился с увеличенной нагрузкой, связанной с закрытием трех конечных станций Таганско-Краснопресненской линии метро - самой загруженной в столичной подземке, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"Транспортный комплекс города успешно справился с перевозкой пассажиров закрытых станций метро в первый рабочий день. Всего по состоянию на 20:00 понедельника бесплатными наземными маршрутами воспользовались более 105 тыс. человек. На протяжении всего дня сохранялись минимальные интервалы движения - 30-40 секунд на маршрутах КМ1 и КМ2, плановый интервал на маршруте КМ3 не превышал 6 минут. Утренний и вечерний часы пик как для наземного транспорта, так и для станций "Выхино" и "Кузьминки", принявших увеличенный пассажиропоток, прошли без сбоев", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по данным департамента, из-за закрытия участка также был зафиксирован увеличенный пассажиропоток на станциях метро "Авиамоторная" и "Электрозаводская", на которые пассажиры пересаживались с пригородных электричек. Благодаря переходу на усиленный режим всех кассовых окон и автоматов по продаже билетов и организации дополнительных мобильных касс удалось избежать образования очередей на этих станциях.

"Движение по всем линиям метрополитена осуществлялось по графику, компенсационные автобусы выдерживали небольшие интервалы движения", - добавил представитель пресс-службы.

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись 24 марта на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 05:30 мск.

Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

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