На станции московского метро "Площадь революции" отреставрируют скульптуры

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Скульптурный ансамбль на станции московского метро "Площадь революции", в том числе бронзовый "нос овчарки", который горожане и гости столицы трут на удачу, будет отреставрирован. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Скульптуры планируем отреставрировать. С Московским метрополитеном обсудим, как провести эти работы", - сказал он. По словам Емельянова, скульптуры возводились "в условиях мастерской", и, чтобы проводить реставрационные работы на станции метрополитена, необходимо получить соответствующее разрешение руководства подземки.

Он также уточнил, что сроки проведения работ еще не определены. "Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа", - добавил Емельянов.

После восстановления фигур их также можно будет "тереть на удачу", подчеркнул глава департамента. Доступ к скульпторам ограничен не будет.

Станция открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка - "Ворошиловский стрелок" с винтовкой, хлебороб-механизатор, пионеры-авиамоделисты.