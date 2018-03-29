Доходный дом архитектора Нирнзее в Москве внесли в реестр объектов культурного наследия

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Жилой дом архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в Москве получил статус объекта культурного наследия после историко-культурной экспертизы, сообщает в четверг портал мэра и столичного правительства.

"В ходе исследования была доказана ценность главного фасада, украшенного цветной майоликой с растительными мотивами. Примечательно, что архитектурно-художественное решение фасада полностью сохранилось", - цитирует портал слова главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Дом в стиле позднего модерна находится по адресу 4-я Тверская-Ямская улица, 5. Как отмечается в сообщении, архитектурный акцент сделан на пятом этаже, на окнах которого расположены керамические наличники с растительным орнаментом. Кроме того, дом имеет асимметричный фасад из-за экеров с разными по форме аттиками.

Архитектор Эрнст Рихард Нирнзее был известен как строитель доходных домов. По его проектам были построены первые в Москве здания, высота которых составляла более восьми этажей.