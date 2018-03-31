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Из общежития на севере Москвы из-за возгорания эвакуировали более 220 человек

Москва
31 марта, 7:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 220 человек эвакуировали из общежития МСХА имени К. А. Тимирязева из-за возгорания в мусоропроводе. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В общежитии, расположенном на Лиственничной аллее, дом 16а, корпус 4, на 22-м этаже произошло загорание в мусоропроводе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составила 1 кв. м. "Оно было оперативно потушено", - сообщил источник, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу располагается общежитие Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева.

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