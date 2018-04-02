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К ЧМ-2018 кассы московского метро с англоговорящими сотрудниками отметят стикерами

Москва
2 апреля, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Всего в столичной подземке работают 340 свободно владеющих английским языком кассиров

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кассы московского метро, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами к чемпионату мира по футболу . Об этом в понедельник сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы наклеим более 150 стикеров на окнах касс 76 станций метро. Это станции, которые пользуются наибольшим спросом у туристов <...> Раньше кассы с сотрудниками, которые говорят на английском языке, помечали небольшими флажками. Однако они менее заметны. Крупные таблички на окнах будут видны иностранным туристам издалека", - цитирует портал руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Как отмечается в сообщении, наклейки с надписью "We speak English" начнут размещать в верхней части кассовых окон в апреле.

Всего в подземке работают 340 свободно владеющих английским языком кассиров. Ожидается, что их количество к ЧМ-2018 превысит 400.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России, включая Москву, с 14 июня по 15 июля.

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