Здания в центре Москвы 2 апреля подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 20 столичных зданий на Тверской улице и Новом Арбате украсят синей подсветкой в рамках акции в поддержку людей с аутизмом, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня Москва примет участие в международной акции "Зажги синим". Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку", - говорится в сообщении.

После объявления в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проходит ежегодно при поддержке фонда Autism Speaks. Синий - официальный цвет организации.

Москва принимает участие в акции в шестой раз по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при поддержке столичных властей.