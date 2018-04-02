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Здания в центре Москвы 2 апреля подсветят синим цветом в поддержку людей с аутизмом

Москва
2 апреля, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Столица в шестой раз примет участие в международной акции "Зажги синим"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 20 столичных зданий на Тверской улице и Новом Арбате украсят синей подсветкой в рамках акции в поддержку людей с аутизмом, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня Москва примет участие в международной акции "Зажги синим". Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку", - говорится в сообщении.

После объявления в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проходит ежегодно при поддержке фонда Autism Speaks. Синий - официальный цвет организации.

Москва принимает участие в акции в шестой раз по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при поддержке столичных властей.

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