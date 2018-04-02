Собянин: библиотеки Москвы будут развивать для распространения детской литературы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют усовершенствовать библиотеки с упором на распространение литературы для детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 2 апреля, когда во всем мире отмечается День детской книги.

"Мы будем работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали не только классические привычные формы работы, но и новые - общение, посидеть с друзьями, попить кофе, зайти в электронную библиотеку. Так что мы будем обязательно развивать московские библиотеки, чтобы у нас были хорошие площадки для распространения, возможно, в первую очередь, детских книг", - сказал Собянин.