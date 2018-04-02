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Собянин: библиотеки Москвы будут развивать для распространения детской литературы

Москва
2 апреля, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Кроме того, по словам мэра, в столичных библиотеках будет возможность выпить кофе, пообщаться с друзьями и получить доступ к электронным книгам

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют усовершенствовать библиотеки с упором на распространение литературы для детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 2 апреля, когда во всем мире отмечается День детской книги.

"Мы будем работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали не только классические привычные формы работы, но и новые - общение, посидеть с друзьями, попить кофе, зайти в электронную библиотеку. Так что мы будем обязательно развивать московские библиотеки, чтобы у нас были хорошие площадки для распространения, возможно, в первую очередь, детских книг", - сказал Собянин.

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