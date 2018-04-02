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Московские суды переходят на взаимодействие с приставами в электронном виде

Москва
2 апреля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Новый способ взаимодействия вступит в силу в 35 судах со 2 апреля

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские суды со 2 апреля переходят на передачу приставам исполнительных листов в электронном виде по всем категориям производств. Об этом сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на совместном запуске проекта с Главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым.

"С завтрашнего дня, даже уже со второй половины этого дня мы переходим на такое взаимодействие по всем категориям исполнительных производств", - сообщила она.

Со 2 апреля 35 районных судов Москвы и Мосгорсуд будут направлять исполнительные документы в подразделения судебных приставов только в электронном виде посредством системы межведомственного информационного взаимодействия.

Мосгорсуд три года назад запустил первый в стране пилотный проект по электронному взаимодействию с приставами сперва по взысканию судебной пошлины.

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