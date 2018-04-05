Москву украсят световыми пасхальными композициями

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москву украсят более 500 световых декоративных элементов пасхальной тематики к фестивалю "Пасхальный дар", который пройдет с 7 по 15 апреля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Более половины этих объектов уже были раньше задействованы в праздничном оформлении столицы", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Композицию на Манежной площади из стогов сена, 60 конструкций пасхальных яиц, 120 фигур зайцев и 193 дубовых бочек будут освещать 1000 низковольтных диодных светильников. На Никольской улице на основе уже существующей световой инсталляции будет создана композиция "Сад бабочек". Световые деревья на улицах Кузнецкий мост и Арбат, на площади Боровицкие ворота, на проспекте Вернадского украсят цветами, рассказали городские власти.

Камергерский переулок украсит пасхальное яйцо высотой семь метров. На медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и на медиафасаде здания Центрального телеграфа разместят видео- открытку. 7 апреля на домах-книжках № 11 и 19 на Новом Арбате будет транслироваться праздничный видеоролик. Также по всей Москве разместят более 500 световых декоративных пасхальных яиц, деревьев и открыток-фотозон, сообщает пресс-служба.