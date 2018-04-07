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В московском метро возобновили движение поездов на синей ветке

Москва
7 апреля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Движение останавливали из-за упавшего под поезд мужчины, которого доставили в НИИ имени Склифосовского

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщила в субботу столичная подземка в своем аккаунте в Telegram.

"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов от станции "Партизанская" до станции "Киевская" прерывали из-за инцидента с пассажиром, произошедшего на станции "Курская".

Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил ТАСС, что под поезд упал молодой мужчина.

"Примерно в 15:25 мск на станции метро "Курская" Арбатской-Покровской линии 27-летний житель СНГ упал на жесткий путь под пребывающий электропоезд", - сказал он.

Экстренное торможение не помогло избежать инцидента. Для извлечения пострадавшего напряжение на путях снимали на 40 минут. Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".

Информацию о произошедшем направили в прокуратуру на Московском метрополитене.

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