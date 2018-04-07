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Власти Москвы обсуждают открытие более 30 велодорожек в 2018 году

Москва
7 апреля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Руководитель проектов департамента транспорта столицы Ольга Мальцева отметила, что для обустройства велоинфраструктуры не придется уменьшать количество полос проезжей части и число парковок

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Власти столицы обсуждают возможность обустройства новых велополос и велодорожек по 32 адресам в 2018 году. Как сообщила в субботу журналистам руководитель проектов департамента транспорта Ольга Мальцева, новая инфраструктура может появиться, в частности, около московского Кремля и на семи набережных столицы.

"Эти улицы вошли в программу "Моя улица" прошлого и позапрошлого года. Мы по ним проработали все решения о том, где и как возможно обустроить велополосы и велодорожки, по части из них подготовили проекты", - сказала она, выступая на общественных слушаниях "Велосипедное будущее Москвы", которые проходят 7 апреля на ВДНХ.

Мальцева отметила, что обустройство велоинфраструктуры не потребует уменьшения количества полос проезжей части и числа парковок. "Еще только апрель. Мы считаем, что потенциально возможно все это реализовать в 2018 году", - добавила она.

По ее словам, новые велополосы и велодорожки планируется обустроить по 32 адресам, в частности, на улицах 1-я и 2-я Брестская, 3-я и 4-я Тверская-Ямская, Петровка, Каретный Ряд, Волхонка, Пречистенка. Кроме того, предлагается организовать велоинфраструктуру на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных, на Старой площади и Большом Москворецком мосту.

Система городского велопроката начала свою работу в столице в 2013 году. За последние два года количество взятых напрокат велосипедов увеличилось в 15 раз. В 2016 году ими воспользовались более 1,6 млн раз. В 2017 году пользователи совершили 2,4 млн поездок, проехав 6,8 млн км. Сейчас в Москве функционирует 28 км велополос и 202 км велодорожек. Работает 3,3 тыс. мест для хранения велосипедов на транспортно-пересадочных узлах. Поезда Московского центрального кольца оборудовали велокреплениями.

Общественные слушания "Велосипедное будущее Москвы" проходят 7 апреля в центре информационных технологий "Умный город". Здесь вынесены вопросы о дальнейшем развитии велополос и велодорожек, а также обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются участники дорожного движения при пользовании велосипедом. В мероприятии принимают участие российские и иностранные эксперты, представители велосипедных, пешеходных и автомобильных сообществ, а также активные жители, использующие велосипед в Москве круглый год.

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