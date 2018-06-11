Таганский парк ко Дню России устроил танцевальное шоу с элементами паркура и акробатики

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Таганский парк накануне Дня России стал одной из главных танцевальных площадок для москвичей и гостей столицы. Посетителей вовлекали в танцевальное шоу с элементами спортивной, художественной гимнастики и акробатики, передает корреспондент ТАСС.

"Под присмотром профессионалов гости выполняют сначала легкие спортивные и разминочные упражнения, постепенно выполняя все более сложные элементы. Таким образом, получается активный отдых с пользой для организма", - сообщил один из организаторов мероприятия.

Паркур и шоу превращений

После окончания шоу с элементами спортивной и акробатической гимнастики публику познакомили с искусством "рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов" в городской среде. Так профессионалы характеризуют паркур.

"Я уже два года практикую паркур. <...> По сути, для меня это уже как стиль жизни. Наше тело многое может. Мы с друзьями изначально знали об этом шоу и решили пойти развлечься", - рассказал ТАСС 19-летний Даниил.

Ближе к вечеру гостям парка предлагают окунуться в мир иллюзий, где они смогут посмотреть необычные превращения от профессиональных фокусников. А после 19:00 посетители смогут послушать рок-группу "Вежливые люди" и московскую кавер-группу Boom Brass Band, которые играют, как современные танцевальные хиты, так и репертуар 70 - 90-х годов. Праздничная программа продлится до 21:00.

В этом году в честь празднования Дня России 11 и 12 июня в столице решили провести фестиваль "День России. Московское время". В рамках фестиваля московские парки и городские фестивальные площадки запланировали для москвичей и гостей столицы увлекательную программу, посвященную ярким культурным эпохам XX и XXI веков.