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Доходный дом купца Шешкова в Москве получил охранный статус

Москва
13 июня, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В этом здании жил и работал писатель Антон Чехов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Доходный дом купца Шешкова в московском Дегтярном переулке признан выявленным объектом культурного наследия и получил охранный статус. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в этом здании в 1899-1900 гг. жил и работал писатель Антон Чехов.

"Дом возведен по проекту архитектора Мечеслава Пиотровича в 1891 году по заказу купца А. Шешкова. Он является типичным образцом архитектуры доходных домов конца XIX века. Фасады здания выполнены в стиле эклектики с использованием элементов классицизма", - цитирует портал руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, квартиру Чехова в доме посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры.

Отмечается, что доходный дом в будущем могут включить в список объектов культурного наследия, для этого необходимо провести историко-культурную экспертизу. На данный момент объект получил охранный статус, это означает, что его запрещено сносить, а любые ремонтные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием.

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