Станция метро "Университет" и южный вестибюль "Воробьевых гор" открыты на вход и выход

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Станция "Университет" и южный вестибюль станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии московского метро снова открыты после окончания первого матча ЧМ-2018. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Южный вестибюль Воробьевых гор снова открыт для входа и выхода, станция работает в обычном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 июня 2018 г.

"Станция "Университет" открыта для входа и выхода пассажиров и работает в штатном режиме, - говорится в сообщениях. - Южный вестибюль "Воробьевых гор" снова открыт для входа и выхода, станция работает в обычном режиме".

Для обеспечения комфортного передвижения болельщиков со стадиона "Лужники" станции работали только на выход пассажиров, а южный вестибюль станции "Спортивная" и станция МЦК "Лужники" - только на вход.

В дни матчей чемпионата мира по футболу изменится режим работы станций метро "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы Горы", "Тушинская", "Спартак" и станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники". Перед матчами вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матчей и до завершения убытия пассажиров - только на вход.