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ВДНХ предлагает поиграть в настольный теннис бесплатно до конца сентября

Москва
15 июня, 9:28 UTC+3

Партии будут бесплатными с 11:00 до 13:00 мск

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы с 16 июня и до 30 сентября поиграть в настольный теннис бесплатно. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, все желающие смогут сыграть в пинг-понг бесплатно ежедневно с 11:00 до 13:00 мск, однако после 13:00 за аренду столов придется заплатить.

Площадка со столами для тенниса находится между павильонами № 58 "Земледелие" и № 57, где находится парк "Россия - моя история". Всего на территории разместится почти 20 столов для пинг-понга. Посоревноваться можно будет с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные.

Стоимость аренды теннисных столов после 13:00 в будние дни обойдется в 100 рублей за один час, а в выходные - в 150 рублей. Кроме того, дополнительно за 100 рублей можно арендовать и инвентарь - две ракетки и мячик. Также необходимо будет оставить залог в одну тысячу рублей вне зависимости от времени посещения. 

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