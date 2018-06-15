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В летних кинотеатрах двух московских парков пройдет фестиваль итальянских комедий

Москва
15 июня, 10:54 UTC+3

Речь идет о кинотеатрах парка "Фили" и сада "Эрмитаж"

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль итальянских комедий пройдет в летних кинотеатрах столичного парка "Фили" и сада "Эрмитаж". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Летние кинотеатры парка "Фили" и сада "Эрмитаж" станут площадками летнего фестиваля итальянских комедий, который продлится до 30 сентября", - сказал собеседник агентства. Фестиваль охватит несколько десятков площадок, в том числе крупные сетевые кинотеатры мегаполиса. Для удобства горожан и гостей столицы некоторые фильмы итальянского кинематографа покажут в парках.

Специальный показ фильма "Захочу и соскочу-2. Мастер-класс", который критики называют итальянской комедией года, состоится в парке "Фили" 18 июня в 22:05 и в саду "Эрмитаж" 19 июня в 21:40, отметили в "Мосгорпарке". Эта комедия - вторая часть трилогии, вызвавшей фурор в Италии. Третья часть саги, "Захочу и соскочу. Супергерои", в российском прокате появится в конце этого года.

Летний фестиваль лучших итальянских комедий "Итальянские истории" проходит при информационной поддержке Департамента культуры города Москвы, "Мосгорпарка", а также при поддержке посольства и консульства Италии.

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