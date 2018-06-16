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Участок метро от "Киевской" до "Кунцевской" в Москве закрыли до 18 июня

Москва
16 июня, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

На участке проведут ремонтные работы

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" приостановили до понедельника в связи с проведением ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, в 05:30 мск.

Для удобства пассажиров на время закрытия участка линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. "Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни 16 и 17 июня", - отметили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Филевская линия - одна из старейших в метро столицы. Станции ее наземного участка были открыты порядка 60 лет назад.

Ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и прочих работ в рамках реконструкции наземного участка. Как отмечается в сообщении, провести работы без временной приостановки движения поездов невозможно. Двухдневное закрытие участка проводится уже во второй раз, в первый раз движение останавливали 26 и 27 мая.

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