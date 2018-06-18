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Многофункциональный 22-этажный комплекс появится на западе Москвы

Москва
18 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Объект планируют построить на Аминьевском шоссе

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс, включающий офисы, торговые площади и апартаменты, построят на Аминьевском шоссе Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"В данном комплексе на Аминьевском шоссе помещения офисов и апартаментов будут разнесены по двум 22-этажным корпусам, которые будут соединены пятиэтажным объемом торговой части", - приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в торговой части комплекса на площади 66 тыс. кв. м. помимо магазинов будут открыты кинотеатр, фудкорт, кафе и бары. Для удобства посетителей организуют несколько входов, почти три подземных этажа займет автостоянка на 738 машино-мест. Офисная часть комплекса займет почти 14 тысяч кв. м., а апартаменты - 18 тысяч кв. м.

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