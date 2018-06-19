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Социальная карта москвича получила обновленный дизайн

Москва
19 июня, 9:29 UTC+3

Гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Кирилл Кузнецов пояснил, что внедрение новых карт может занять несколько лет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Социальная карта москвича получила новый дизайн, теперь карты будут одинаковыми для всех категорий держателей. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, выдача новых карт начнется в июле в центрах услуг "Мои документы".

"Теперь соцкарта для всех категорий льготников будет выглядеть одинаково. До этого у нее было восемь различных вариантов дизайна. На новой карте изображена панорама города в свете фонарей с видом на главную реку столицы, храм Христа Спасителя и Кремль", - говорится в сообщении.

Социальная карта москвича в новом дизайне

Социальная карта москвича в новом дизайне

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Социальная карта москвича в новом дизайне
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По словам гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Кирилла Кузнецова, внедрение новых карт будет постепенным и может занять до нескольких лет. Старыми соцкартами можно будет пользоваться до истечения срока действия. 

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