Социальная карта москвича получила обновленный дизайн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Социальная карта москвича получила новый дизайн, теперь карты будут одинаковыми для всех категорий держателей. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, выдача новых карт начнется в июле в центрах услуг "Мои документы".

"Теперь соцкарта для всех категорий льготников будет выглядеть одинаково. До этого у нее было восемь различных вариантов дизайна. На новой карте изображена панорама города в свете фонарей с видом на главную реку столицы, храм Христа Спасителя и Кремль", - говорится в сообщении.

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По словам гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Кирилла Кузнецова, внедрение новых карт будет постепенным и может занять до нескольких лет. Старыми соцкартами можно будет пользоваться до истечения срока действия.