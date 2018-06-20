Хуснуллин: около 6 млн кв. метров недвижимости можно построить около БКЛ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 6 млн кв. метров недвижимости можно построить в районе строящейся Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ), из них около 3 млн кв. метров - жилая недвижимость. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на III ежегодном Форуме РБК по недвижимости.

"Мы жилье в чистом виде как спальный район не строим, поэтому когда мы говорим об увеличениях темпов строительства жилищного, то надо понимать, что они должны вырасти и со всей коммерческой инфраструктурой, но самое главное, мы должны строить жилье только там, где есть транспортная обеспеченность. Например, только вокруг Большой кольцевой линии метро, которая полным ходом строится, это 70 км, 31 станция, можно построить порядка 6 млн кв. метров недвижимости, из них порядка трех - это жилье. Вокруг МЦК, которое уже действует больше года, можно построить тоже порядка 6 млн кв. метров, из них около 2 млн кв. метров - жилье, и на всех радиальных направлениях железных дорог, метро мы смотрим, где можно строить жилье и нежилье", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что Москва ежегодно последние пять лет сдает 8-9 млн кв. метров недвижимости, из них 3-3,5 - жилье, от 200 до 500 - апартаменты. "Сейчас в Госдуму внесли поправки, скорее всего, большую часть апартаментов признают жильем, поэтому строим от 3,5 до 4,5 млн кв. метров жилой недвижимости", - добавил заммэра.

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся новая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию (№ 11А). По завершению строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве - после Кольцевой и МЦК.