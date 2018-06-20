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Власти Москвы допускают возможность вернуть часть средств, направленных на ЖК "Царицыно"

Москва
20 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

На достройку первой и второй очереди объекта город выделил 3 млрд рублей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы допускают возможность вернуть часть средств, которые будут направлены на завершение строительства одного из крупнейших столичных долгостроев - жилого квартала (ЖК) "Царицыно". Об этом заявил в среду заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК по недвижимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ЖК "Царицыно", один из самых сложных долгостроев города, планируется передать городской организации, которая станет новым застройщиком. Таким образом Москва выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке. Городским застройщиком "Царицыно" был выбран "Мосотделстрой № 1".

"Потенциально третья очередь, которая на сегодняшний день была в "Царицыно", построив ее, мы, возможно, часть каких-то затрат вернем. Но об этом говорить пока рано, пока деньги, которые город определил, это порядка 3 млрд, пойдут на достройку первой и второй очереди", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что подрядчик заканчивает расчет стоимости и готовится к возобновлению строительства ЖК. "Как только нам конкурсный управляющий передаст незавершенное строительство в собственность, мы немедленно приступим к строительству", - сказал заммэра Москвы.

Строительство ЖК "Царицыно" с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ) Московский комбинат хлебопродуктов, входящий в группу компаний "Настюша", начал в 2006 году. Застройщик обязался полностью сдать объект в 2012 году, однако эти сроки неоднократно переносились. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.

Владелец группы Игорь Пинкевич находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве ЖК "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

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