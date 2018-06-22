Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Во второй половине дня на северо-западе области кратковременный дождь. Гроза ", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 29 до 31 градуса. Ветер юго-западный, южный 5 - 10 метров в секунду, местами порывами до 12 - 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 18 - 20 градусов. Ветер южный, 5 - 10 метров в секунду.

В Подмосковье днем в пятницу ожидается 27 - 32 градуса, ночью - от 15 до 20 градусов тепла.

22 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.