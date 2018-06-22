Улицу Ильинка в Москве полностью перекроют в связи с выпускными

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта для движения транспорта в связи с проведением школьных выпускных, сообщает в пятницу пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие в связи с проведением праздничных мероприятий на улице Ильинка с 16:00 23 июня до 07:00 24 июня", - говорится в сообщении.

23-24 июня 2018 года в большинстве российских школ пройдут выпускные вечера. В этом году власти традиционно организуют бесплатный общегородской праздник "Московский выпускник - 2018", в нем, как ожидается, примут участие свыше 19 тыс. молодых людей из 312 школ. Праздник будет посвящен теме "Новый уровень". Он начнется в 20:00 23 июня и продлится до 06:00 24 июня.