Сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении МЖД в сторону Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 07:48 мск на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская - Москва. Железнодорожники отбуксируют электричку вспомогательным составом. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время "диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов", отметили в МЖД.