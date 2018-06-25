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Сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении МЖД в сторону Москвы

Москва
25 июня, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Инцидент произошел на перегоне Павшино - Нахабино

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поезда Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам задерживаются в сторону столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 07:48 мск на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская - Москва. Железнодорожники отбуксируют электричку вспомогательным составом. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время "диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов", отметили в МЖД.

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