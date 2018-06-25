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Движение электричек на Рижском направлении МЖД восстановлено

Москва
25 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

На МЖД опровергли информацию ряда СМИ о том, что сбой произошел из-за столкновения двух электричек

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), прерванное из- за технической остановки составов, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"С помощью маневрового локомотива железнодорожники отбуксировали остановившиеся пригородные поезда компании-перевозчика и возобновили движение поездов на перегоне Нахабино - Павшино по пути, по которому электропоезда следуют в Москву. По пути в сторону области движение поездов не приостанавливалось. Диспетчеры МЖД работают над вводом в график задержанных пригородных поездов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве опровергли информацию ряда СМИ о том, что сбой произошел из-за столкновения двух электричек. "Информация, появившаяся в социальных сетях и СМИ о том, что якобы на Рижском направлении Московской железной дороги произошло столкновение двух пригородных поездов компании- перевозчика, не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.

В МЖД обратили внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании электричек Рижского направления, в том числе диаметральных, которые уходят на Курское направление.

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