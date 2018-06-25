Собянин наградил работников предприятий атомной промышленности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА", входит в структуру госкорпорации по атомной энергии "Росатом"), где наградил работников столичных компаний из сектора атомной промышленности, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы сегодня проводим совещание с руководителями Росатома. Очень много предприятий Росатома [из сферы атомной промышленности] расположены в Москве. Кроме того, мы создаем технопарки и промышленные комплексы, даем соответствующие налоговые льготы. Пользуясь случаем, хотел наградить почетными грамотами Москвы сотрудников [атомной промышленности]", - сказал Собянин при посещении.

Он добавил, что главным условием поддержки столичных промышленных предприятий является и повышение заработной платы сотрудников.

ФГУП "ВНИИА" было основано в 1954 году. Указом президента РФ в 2014 году предприятие получило специальный статус Федеральной ядерной организации. В состав ФГУП входят шесть производственных площадок, из них четыре находится в Москве.

На сегодняшний день в Москве расположены 24 производственные и научные организации из сектора атомной отрасли. На них трудятся свыше 31,8 тыс. человек.