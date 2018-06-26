В Московском регионе во вторник ожидается до 27 градусов тепла

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Воздух в Московском регионе во вторник прогреется до 27 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, ночью температура опустится до 13-15 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник днем ожидается до 28 градусов тепла, ночью - от 10 до 15 градусов тепла.

Гидрометцентр объявил на 26 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов, в области - до 12-17 градусов. Осадков не ожидается.