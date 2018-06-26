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Прокуратура назвала самые травмоопасные железнодорожные перегоны Московского региона

Москва
26 июня, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Наиболее опасными признаны такие участки, как Люберцы - Быково, Лосиноостровская - Мытищи, Москва-Бутырская - Бескудниково

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура назвала наиболее травмоопасные железнодорожные станции Московского региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) по итогам очередного заседания межведомственной рабочей группы по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте.

"Участниками отмечено, что наиболее травмоопасными являются перегоны Люберцы - Быково, Лосиноостровская - Мытищи, Москва-Бутырская - Бескудниково. В то же время, благодаря принятым мерам удалось снизить количество случаев травмирования граждан на перегонах Кунцево - Одинцово и Москва-Казанская - Перово", - сообщили в прокуратуре.

На заседании были также рассмотрены вопросы пресечения деятельности интернет-сайтов и групп в социальных сетях, пропагандирующих экстремальные увлечения, такие как зацепинг, руфрайдинг и трейнсерфинг.

Пристальное внимание уделено проблемам обеспечения надлежащего технического состояния объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта и требований законодательства при обустройстве пешеходных переходов железнодорожных переездов, сопутствующих травмированию граждан, а также взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов при проведении проверок на данном направлении. По результатам заседания рабочей группы участники составили план совместных мероприятий, направленных на обеспечение законности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и безопасности пассажиров.

В заседании приняли участие представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, Управления на транспорте МВД России по ЦФО, РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании, правительств Москвы и Московской области, представители уполномоченных по правам человека по Москве и Московской области.

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