Власти Москвы компенсируют метро недополученные доходы от провозки болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы по окончании чемпионата мира по футболу компенсирует столичному метрополитену доходы, которые транспортное предприятие недополучает в связи с организацией бесплатной провозки болельщиков. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Зрители, волонтеры и организаторы матчей чемпионата мира по футболу могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве.

"Пока говорить сложно о том, какая это цифра. Но болельщики, когда находятся в городе не в дни матча, просто путешествуют по городу, покупают различные вещи. Мы видим, что покупательский спрос очень большой даже по тому небольшому количеству магазинов, которые находятся в метро: у коллег продажи выросли в 3-4 раза. Совокупный эффект для города очень большой, правительство Москвы компенсирует метрополитену все эти выпадающие доходы в полном объеме", - сказал он.

Для бесплатного проезда зрителям необходимо иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика, так называемый Fan ID) и билет на матч. При отсутствии хотя бы одного из этих документов проезд нужно оплачивать. Волонтерам для бесплатной поездки необходимо иметь при себе карту волонтера и специальный проездной билет, а лицам, включенным в списки Международной федерации футбола - карту аккредитации и специальный проездной билет.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.