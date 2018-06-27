Московское метро и МЦК продлят работу из-за матча Сербия - Бразилия

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Метро Москвы и МЦК для удобства пассажиров будут работать до 03:00 28 июня из-за матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"Матчи в Москве продолжаются. 27 июня на стадионе "Спартак" состоится игра сборных Сербии и Бразилии, поэтому с 27 июня на 28 июня все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3:00", - говорится в сообщении.

Транспорт также продлит работу с 3 на 4 июля и с 11 июля на 12 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи турнира принимают два стадиона - "Спартак" и "Лужники".