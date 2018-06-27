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День московского транспорта отметят в столице 14 июля

Москва
27 июня, 11:36 UTC+3

Ожидается, что праздник посетят около 100 тыс. человек

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. День московского транспорта пройдет в столице в субботу, 14 июля. Праздничные мероприятия состоятся в Парке Победы, Сокольниках и ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"В транспортном комплексе Москвы работает около 150 тыс. человек, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасную перевозку 19 млн пассажиров. Поэтому День московского транспорта - это праздник почти каждого москвича. Приглашаю всех принять участие в празднованиях и в познавательных программах. В этом году День московского транспорта совпадает с окончанием чемпионата мира по футболу, поэтому мы рассчитываем, что вместе с нами его будут отмечать и иностранные гости", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Дата празднования приурочена ко дню запуска первого общественного транспорта в Москве - конки, состоявшегося 7 июля 1872 года. Праздник организован по инициативе транспортного сообщества России. Впервые День московского транспорта отметили 8 июля 2017 года. По предварительным оценкам, в этом году праздник посетят около 100 тыс. человек. 

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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