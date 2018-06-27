Фестиваль "Архитектурное наследие" в Москве может стать ежегодным

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль с международным участием "Архитектурное наследие" пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2-5 июля. Организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в среду президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Мы надеемся, что этот фестиваль будет проходить ежегодно. При подготовке были сомнения - делать биеннале (раз в два года - прим. ТАСС) или ежегодно. Наверное, после закрытия фестиваля мы поймем, с какой регулярностью он будет проходить", - сказал Шумаков.

Он уточнил, что существует фестиваль "Зодчество", где вопросу реставрации посвящен отдельный блок. "Стоит удивляться, что фестиваль ["Архитектурное наследие"] не прошел лет 20 назад. У нас есть фестиваль "Зодчество", который в этом году проходит 26-й раз, и один из его подразделов - реставрация. Это продолжалось до последнего времени, пока не появилась мощная инициативная группа [для проведения отдельного фестиваля], и без поддержки Минкультуры фестиваль просто-напросто не состоялся бы", - добавил Шумаков.

В свою очередь директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов отметил, что подобные фестивали очень нужны. "Я поддержал и буду поддерживать это мероприятие. Надеюсь, оно вызовет интерес", - сказал он.

Всероссийский фестиваль с международным участием "Архитектурное наследие" - это мероприятие, освещающее широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Фестиваль включает в себя смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, а также строительные и реставрационные технологии.

Цель фестиваля - собрать на одной площадке лучших специалистов в области изучения, выявления, охраны, научной реставрации, приспособления и регенерации памятников архитектуры и градостроительства.