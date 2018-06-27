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Голосование за лучший образ Москвы в фильмах началось на портале "Активный гражданин"

Москва
27 июня, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Создатели лучшего кинообраза столицы получат в качестве приза 50 млн рублей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кинокартина, которая победит в голосовании "Лучший фильм о Москве" на портале "Активный гражданин", получит дополнительный балл при присуждении приза мэра столицы "За создание образа Москвы в киноискусстве". О начале голосования сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"На портале "Активный гражданин" началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри. А в июле фильмы-финалисты покажем в сети "Москино", - написал Собянин.

В этом году лонг-лист конкурсантов состоял из 33 кинокартин. На сегодняшний день в шот-лист российских фильмов, которые претендуют на приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве", вошли 10 картин. Среди них есть фильмы режиссеров Федора Бондарчука, Андрея Звягинцева, а также прошлогоднего победителя конкурса Анны Меликян.

Награждение было перенесено из-за проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому это мероприятие приурочено к акции "Ночь кино".

Всероссийская акция "Ночь кино" впервые прошла летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ, которые являлись организаторами акции. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы.

О конкурсе

Приз мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве" был учрежден правительством Москвы 23 июня 2016 года. Это ежегодный конкурс российского и зарубежного кино, действие которого происходит в современной Москве. В конкурсе могут принять участие художественные, документальные и анимационные фильмы, сериалы и короткометражки. Победителей определяет конкурсная комиссия. В голосовании также участвуют москвичи, выбирая лучший фильм на портале "Активный гражданин".

Создатели лучшего кинообраза столицы получат 50 млн рублей за первое место, за второе дается 30 млн рублей и за третье - 20 млн рублей.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 30 кинолент. Вручение приза состоялось на закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля. Лучшим фильмом о Москве была признана кинокартина "Про любовь" режиссера Анны Меликян.

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