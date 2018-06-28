Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар на территории садового товарищества "Мечта" в Новой Москве потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован. В результате пожара на пяти участках сгорели деревянный щитовой дом, летняя открытая беседка и три хозяйственных постройки", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества "Мечта" в поселении Кленовское горят деревянные строения, площадь пожара составила 200 кв. метров.