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Потушен пожар в садовом товариществе на территории Новой Москвы

Москва
28 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В результате инцидента на пяти участках сгорели деревянный щитовой дом, беседка и три хозяйственные постройки

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар на территории садового товарищества "Мечта" в Новой Москве потушен, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован. В результате пожара на пяти участках сгорели деревянный щитовой дом, летняя открытая беседка и три хозяйственных постройки", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества "Мечта" в поселении Кленовское горят деревянные строения, площадь пожара составила 200 кв. метров.

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