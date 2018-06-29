Московский зоопарк закроется в 15:00 в субботу из-за непогоды

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк будет работать до 15:00 в субботу из-за ожидающейся грозы с порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщается в пятницу на сайте зоопарка.

"Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00. С 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Обычно зоопарк работает до 22:00 ежедневно.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается жара до 28 градусов и грозы с порывами ветра до 20 м/с, возможен град. Ранее сообщалось, что столичные власти приостановили работу фан-зоны чемпионата мира по футболу 30 июня, а также попросили владельцев кафе закрыть летние веранды из-за непогоды.